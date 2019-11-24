HABER

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" yarın açıklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyor, bütün toplum kesimlerini ve STK'lerimizi, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın yarın açıklanacağını belirterek kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüklerini bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın düzenleneceğini kaydetti.

Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok ismin programda yer alacağını belirten Selçuk, 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın tanıtımının da yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, program kapsamında Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarının açıklanacağını belirtti.

- "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz"

Bakan Selçuk açıklamada, 25 Kasım vesilesiyle ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çalışmalar yürüteceklerini kaydederek "81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte 'hayır' demek için etkinliklerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, tüm illerde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini bildirdi.

Selçuk, il müdürlüklerince, bilinçlendirme ve farkındalık artırma etkinlikleri düzenleyecekleri bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi, program güçlü bir şekilde devam edecek. 25 Kasım'a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterilecek. Kamu spotu, bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacak.

Birleşmiş Milletlerin yürüttüğü 'Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası' kapsamında Türkiye'deki simge yapılar, her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacak.

Farkındalık çalışmaları kapsamında, kamusal alanlarda stantlar kurulacak, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşürler dağıtılacak."

Spor müsabakalarında sporcuların pankartlarla sahaya çıkacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyor, bütün toplum kesimlerini ve STK'lerimizi, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERMüge Boz anne olduMüge Boz anne oldu
Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nde anlamlı paylaşımTarihi Alan Başkanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nde anlamlı paylaşım
26 yıllık vicdan azabı sonrası gelen itiraf: 8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu26 yıllık vicdan azabı sonrası gelen itiraf: 8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk kadına yönelik şiddet

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukları zehirlendi! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Bingöl’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yine aynı kabus: 1 ölü

Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Binlerce öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü

Büyükçekmece'de pilates hocası kocası tarafından vuruldu

Pilates hocası dehşeti yaşadı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.