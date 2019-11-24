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"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" yarın kamuoyuna tanıtılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceğini açıkladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programının Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceğini belirtti.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kamuoyuna tanıtılacakBakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok isim yer alacağı programda, 75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın tanıtımı gerçekleştirilecek.5 Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı protokol imzalayacakBakan Zehra Zümrüt Selçuk, program kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarını açıklayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programının Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceğini belirtti.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kamuoyuna tanıtılacak
Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok isim yer alacağı programda, 75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın tanıtımı gerçekleştirilecek.

5 Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı protokol imzalayacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, program kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarını açıklayacak. Bakan Selçuk ayrıca 25 Kasım’da farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.
“81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için etkinliklerimize davet ediyoruz” diyen Selçuk, 25 Kasım vesilesiyle ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

81 ilde kadına karşı şiddetle mücadele
Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Selçuk, 81 ilde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini belirtti. İl müdürlükleri tarafından vatandaşlara bilinçlendirme ve farkındalık arttırma etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Selçuk, bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ve programın güçlü bir şekilde devam edeceğini açıkladı.
25 Kasım’a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotunun, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterileceğini söyleyen Selçuk, kamu spotunun bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacağını ifade etti.

Simge yapılarda kadına şiddet farkındalığı turuncusu
Selçuk, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Türkiye’deki simge yapıların her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını bildirdi.

Kamusal alanlarda kadına şiddetle mücadele afişleri
Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında, kamusal alanlarda stantların kurulacağını kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşürlerin dağıtılacağını belirtti.

Sporcular kadına yönelik şiddete pankartlarla dikkat çekecek
Spor müsabakalarında sporcuların pankartlarla sahaya çıkacağını sözlerine ekleyen Selçuk, “Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne hayır diyor; bütün toplum kesimlerini ve STK’larımızı, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.

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