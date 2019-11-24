"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" yarın kamuoyuna tanıtılacak

5 Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı protokol imzalayacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, program kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarını açıklayacak. Bakan Selçuk ayrıca 25 Kasım’da farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi. “81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için etkinliklerimize davet ediyoruz” diyen Selçuk, 25 Kasım vesilesiyle ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

81 ilde kadına karşı şiddetle mücadele

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Selçuk, 81 ilde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini belirtti. İl müdürlükleri tarafından vatandaşlara bilinçlendirme ve farkındalık arttırma etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Selçuk, bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ve programın güçlü bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

25 Kasım’a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotunun, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterileceğini söyleyen Selçuk, kamu spotunun bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacağını ifade etti.

Simge yapılarda kadına şiddet farkındalığı turuncusu

Selçuk, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Türkiye’deki simge yapıların her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını bildirdi.