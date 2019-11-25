Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile üç ayda bir toplanmak üzere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" oluşturulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan "Mercan Seferberliği" kapsamında 75 maddelik "2020-2021 Koordinasyon Planı" hazırlandı.

Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadelede iletişim stratejisi geliştirilecek, ilgili kurumlarla iş birliğiyle etkin uygulanması sağlanacak.

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması tekrarlanacak. Şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak.