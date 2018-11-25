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"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

Niğde, Sivas ve Kırıkkale'de etkinlikler düzenlendi

NİĞDE/SİVAS/KIRIKKALE (AA) - Niğde, Sivas ve Kırıkkale'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Niğde'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla İmam Hatip Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Şule Türkel, burada yaptığı açıklamada, "Bugünün amacı, dünya üzerinde yaşayan bütün kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin önlenmesini sağlayıp, insan haklarına yakışır bir biçimde yaşamaları, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması, eşitlik ve adaletin tesisi için önemli bir farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır." dedi.

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil verildi.

Yürüyüşe, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ile KADEM Niğde Temsilcileri katıldı.

- Sivas

Sivas'ta bazı kadın dernekleri, kadına şiddete tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını ve çeşitli dövizleri taşıyan kadınlar, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

Gruptakiler adına basın bildirisini okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kadına şiddet uygulayan erkekleri doğuran canlının da kadın olduğuna işaret etti.

Kadınların şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamadığına dikkati çeken Yanalak, "Cinsel şiddet çocuk yaşlara kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek?" dedi.

Sivas Kimsesiz Çocukları Koruma ve Yardım Derneği Başkanı Sultan Esmer de kadına şiddetin tarihçesi konusunda bilgi verdi.

- Kırıkkale

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esma Ünal, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllardır barındırdığı, din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. AK Kadınlar olarak kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikteyiz."

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