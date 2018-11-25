Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi adına bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Meriç, "Önleyici politikalar uygulanmalı, koruyucu tedbirler alınmalı, adalet sağlanmalı ve kadınlar güçlendirilmelidir. Kadınlar güçlendirmek, kadına yönelik şiddeti önlemenin en temel yoluyken ve boşanmak istediği için öldürülen binlerce kadın varken nafakayı ve sosyal yardımları tartışmaya açamazlar." ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa Temsilciliği tarafından gün dolayısıyla Hazreti Eyyüp sabır makamı önünde etkinlik düzenlendi.

Gümüş, aile içi şiddetin devam ettiğini belirterek, "AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekme amacıyla turuncu balon uçurdu.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gün dolayısıyla Kadın Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda ise psikolog ve hukukçular kadın haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

- Malatya

Malatya'da İnönü Caddesi'nde toplanan AK Parti Malatya İl Başkanlığı üyeleri, Mili Egemenlik Caddesi'ni takip ederek parti binasına kadar yürüdü.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, burada yaptığı konuşmada, parti olarak kadınların ekonomi, siyaset ve iş dünyasında güçlendirilmesi için gereken adımları attıklarını söyledi.

Kadınların hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Oğuzhan, "Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermekte yine iradelerini de ailenin ve toplumun yararına kullanmakta." ifadesini kullandı.

- Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti Kilis İl Başkanlığı üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.