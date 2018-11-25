Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

SAKARYA/BOLU/ZONGULDAK (AA) - Sakarya, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te düzenlenen etkinliklerle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Sakarya'da AK Parti Kadın Kolları tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Partililer, belediye önünde kurulan platforma turuncu boyayla kadına yönelik şiddete "dur" mesajını temsilen el baskısı yaptı.

Burada grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi.

AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Hatipoğlu, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini kaydetti.