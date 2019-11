İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesi çalışanları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yürüdü.

Belediye binası önünde başlayan yürüyüşte, "Kadın Hayattır", "Kadın Dayanışması Yaşatır", "Erkek Şiddetine Son" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, kadına yönelik şiddeti kınayan sloganlar attı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne her alanda, her şekilde karşı çıkmak gerektiğini söyledi.

Şiddetin temel gerekçesini incelemek gerektiğini ifade eden Genç, "Böyle bir toplumda rakamlar bu noktaya geldiğinde bunun sadece ülkemizde değil, genel anlamda dünyanın her yerinde değişik şekillerde olduğunu unutmamak lazım." dedi.

Sarıyer Belediyesi çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı yürüyüş, belediye binası yakınındaki üst geçitte sona erdi.