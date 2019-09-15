HABER

Kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yıldır genetiğiyle oynanmadan yetiştirilen kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yıldır genetiğiyle oynanmadan yetiştirilen kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor.
Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde oturan Nejdet Ovalı, yıllardır kadınbudu karpuzu yetiştiriyor. Dedesinin başladığı ve kendisiyle birlikte yaklaşık 70 yıldır ailesinin yetiştirdiği kadınbudu karpuzunun genetiğinin bugüne kadar değiştirilmediğini söyleyen Nejdet Ovalı, Ben bu karpuzu tarlamda yetiştiriyorum. Bu tohum 70 yıllık dedemden kalmadır. Hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmamış, yerli bir tohumdur. Atadan kalma mükemmel bir lezzeti var dedi.
'MÜŞTERİ KABAK ZANNEDİYOR'
Kadınbudu karpuzunun tadına bakıp da almayan olmadığını aktaran Nejdet Ovalı, Bu karpuz sadece Kumluca'da yetişiyor. 55 yaşındayım, bu karpuzla büyüdüm. Müşteri gördüğü zaman kabak zannediyor. Kesip de ikram edince almayan yok. Tattıktan sonra mümkün değil almaması diye konuştu.
'ÇOK AZ BULUNAN BİR KARPUZDUR'
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de 1940'lı yıllardan bugüne gelen 'kadınbudu' dediğimiz karpuzun hiçbir geniyle oynanmamış, kimyasıyla oynanmamıştır. Dışarıdan bakıldığında kabak gibi ama içi kıpkırmızıdır. Çok az bulunan bir karpuzdur dedi.

PARTNERTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendiTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendi
Savunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinliklerSavunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinlikler
Karşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı Hobbit KafeKarşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı Hobbit Kafe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama! O ilçelerde risk arttı

Son dakika: Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

İstanbul'da feci kaza! E-5 trafiğe kapandı

Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.