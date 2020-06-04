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Kadınbudu köfte tarifi: Hem adı hem tadı farklı

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Adından köfte geçse de klasik köfte tariflerinden çok uzakta olan kadınbudu köfte tarifi, lezzetiyle damak çatlatıyor. Trakya topraklarından çıkan bu harika yemeği yaparak sofranızı güzelleştirmeye ne dersiniz?

Kadınbudu köfte tarifi: Hem adı hem tadı farklı

Diğer köftelerden farklı olarak kıyma ve pirinçle yapılan kadınbudu köfte tarifi ile misafirlerinizden tam not alacaksınız. Trakya bölgesinden sofralarımıza uzanan kadınbudu köftesini fırında, ızgarada veya tavada kızartarak yapabilirsiniz. Söylemeden geçmeyelim; orijinal kadınbudu köfte, tavada kızartılarak yapılandır. Genelde kızartırken dağıldığından şikayet edilir ama kolay kadınbudu köfte tarifi ile bu sıkıntıyı yaşayamayacaksınız. Sofranıza protein ve kalsiyum açısından zengin kadınbudu köfteyi eklemenin tam zamanı!

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELER

  • Yarım kilo kıyma
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

KADINBUDU KÖFTEYİ KIZARTMAK İÇİN

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Pirinci tuzlu suda çok az yumuşayana kadar haşlayın. Çok yumuşamamasına dikkat edin.
  • Haşladığınız pirinci süzün ve soğumaya bırakın.
  • İçine 3-4 yemek kaşığı su döktüğünüz yapışmaz tavaya kıymanın bir kısımını alıp kavurmaya başlayın.
  • Orta ateşte kavurduğunuz kıymayı ateşten almadan önce rendelediğiniz soğanı ekleyin.
  • Birkaç dakika sonra ocağın altını kapatın ve harcı soğumaya bırakın.
  • Kavrulmuş kıymayı ve çiğ kıymayı geniş bir kaba alın.
  • İçine haşlanmış pirinçleri ilave edin.
  • Yumurta, tuz ve diğer baharatları ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
  • Yoğurduğunuz kadınbudu köfte harcını yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletiniz.
  • Buzdolabından çıkardığınız harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak şekil veriniz.
  • Kadınbudu köfteyi kızartmaya başlamadan önce çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayınız.
  • İyice kızdırdığınız ayçiçek yağında kızartınız.

Afiyet olsun.

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kadınbudu köftenin lezzetli olmasını istiyorsanız kullanacağınız kıymanın az yağlı ve iki kere çekilmiş olduğundan emin olun.

Pirinçleri 10-15 dakikadan fazla haşlamayın. Fazla haşladığınız pirinçler köftenin lezzetini bozabilir.

Daha çıtır ve lezzetli bir kadınbudu köfte için harcınızın üzerine az miktarda un serperek yoğurun.

KADINBUDU KÖFTE ÇEŞİTLERİ

Kadınbudu köfte tarifini kızartmanın haricinde, fırında ve ızgarada pişirerek de deneyebilirsiniz.

Dilerseniz köfte harcına iki diş sarımsak rendeleyebilirsiniz.

KADINBUDU KÖFTE SUNUMLARI

Kadınbudu köftenizi yanında patates püresi ile servis edebilirsiniz.

KADINBUDU KÖFTESİNİN YANINDA İYİ GİDER

Kadınbudu köftenin yanına eşlik etmesi için barbunya pilaki yapabilirsiniz.

KADINBUDU KÖFTE KAÇ KALORİ?

Kızartılarak yapılan bir porsiyon kadınbudu köfte ortalama 400 kaloridir.

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