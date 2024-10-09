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Kadını adım adım takip edip taciz etti! Şüpheli hakkında karar

09.10.2024 18:47
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Taciz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Eskişehir'de yaşandı. Adım adım takip ettiği F.A. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Y.E.’ye, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şüphelinin kadını evine kadar takip ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde oturan F.A.’yı takip eden Y.E., iddiaya göre sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. F.A. kaçarak evinin olduğu apartmana girdi. Arkasından gelen Y.E., içeri giremeyince oradan ayrıldı.

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F.A.’nın şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Kimliği apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen Y.E., evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.’ye, ev hapsi verildi.

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Şüpheli Y.E.’nin kadını, takip edip apartmana girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.A.’nın arkasından gelen Y.E.’nin bir süre kapıda durduğu daha sonra ise oradan ayrıldığı anlar yer aldı.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir takip
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