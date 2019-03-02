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Kadını alıkoyan terör örgütü yandaşları 4 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - POLİSLE işbirliği yaptığı iddiasıyla bir kadını alıkoyan PKK'lı şüpheliler yaklaşık 4 yıl sonra yakalandı.  İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından polisle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 12 Mayıs 2015'te alıkonulan bir kadın bir kaç gün sonra kurtarılmıştı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - POLİSLE işbirliği yaptığı iddiasıyla bir kadını alıkoyan PKK'lı şüpheliler yaklaşık 4 yıl sonra yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından polisle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 12 Mayıs 2015'te alıkonulan bir kadın bir kaç gün sonra kurtarılmıştı. Polis ekipleri uzun süredir peşinde olduğu şüphelilerin adreslerini belirledi. Ekipler, 27 Şubat'ta İstanbul, Zonguldak ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda kadını zorla alıkoyan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri örgütsel kitaplar ve dijital veriler ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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