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Kadını bıçaklayıp 'En büyük hayalimdi' diyen kızın akıl sağlığı araştırılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

KKTC'de sokakta karşılaştığı Filipinli Elmerry Sanchez (49) adlı kadını 8 yerinden bıçaklayan, ifadesinde, "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim.

Kadını bıçaklayıp 'En büyük hayalimdi' diyen kızın akıl sağlığı araştırılacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC'de sokakta karşılaştığı Filipinli Elmerry Sanchez (49) adlı kadını 8 yerinden bıçaklayan, ifadesinde, "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. En büyük hayalimi gerçekleştirdim" diyen lise öğrencisi T.K. (17), mahkemede pişman olmadığını söyledi. Mahmeke T.K.'yı akıl sağlığının araştırılması için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.
Olay, 30 Ekim günü saat 08.00 sıralarında Girne kenti 13 Şubat Sokağı'nda meydana geldi. Evden ekmek bıçağını alıp sokağa çıkan T.K., yolda karşılaştığı Sanchez ile bir süre sohbet etti. T.K., kısa süreli sohbetin ardından yoluna devam eden Sanchez'in peşinden gidip, sıntından bıçakladı. Aldığı 8 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Sanchez, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan T.K. ilk ifadesinde, "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. Fırsatını buldum ve yoldan geçen ilk kişiyi bıçakladım. Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
İşlemlerinin ardından genç, mahkeye çıkarıldı. T.K. mahkemede pişman olmadığını söyledi. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri de T.K'nın, "Birisini bıçakladığım için pişman değilim. Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım" dediğini aktardı.
T.K.'nın avukatı Münür Doratlı da, müvekkilinin çift kişilikli ve şizofren olduğunu savundu.
Mahkeme, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için T.K.'nın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

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Kadını bıçaklayıp 'En büyük hayalimdi' diyen kızın akıl sağlığı araştırılacak

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