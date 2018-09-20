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Kadını darp edip kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

Kadını darp edip kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kadını darp ettikten sonra otomobille kaçan ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İddiaya göre, Uğur P. (35) yönetimindeki 16 JZ 645 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Şehitler Sokak'ta yaya Ayşe M'ye (32) çarptı.

Çarpma sonucu yere düşen Ayşe M. ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadını darp eden Uğur P, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Uğur P'yi Belediye Kavşağı'nda durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü bu sırada polis memuru Hüseyin K'yi yaklaşık 50 metre sürükledi.

Polis ekipleri havaya ateş açarak otomobili Bankalar Caddesi'nde durdurdu. Durdurulan araçtaki sürücü Uğur P. ile arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerin ardından ifadelere alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayşe M'nin hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenilirken araç da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

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