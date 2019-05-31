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Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 20:07 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E.

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.
Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti. Buse E. annesinin iş yerine girince, Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı. Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli Abdulhadi A.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kadını döven genci, çevredekiler darbettiKadını döven genci, çevredekiler darbettiKadını döven genci, çevredekiler darbettiKadını döven genci, çevredekiler darbetti

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