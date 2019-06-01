HABER

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 00:50 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti. Buse E. annesinin iş yerine girince, Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı. Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli Abdulhadi A.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralıBayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.