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'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darp etti

15.12.2020 21:15 | Son Güncelleme:
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'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darp etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B. (25), yardım etmek için iğne yapılan bölüme giren tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'i, "Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder" diyerek, darp etti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki özel bir hastanede yaşandı. Rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B., müşahede odasına alınan eşine iğne yapan hemşireye yardım etmek için kapalı olan perdeyi açan tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'e tepki gösterdi.

İddiaya göre, sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret eden S.B., "Sen niye içeriye giriyorsun, erkeği erkek, kadını da kadın muayene eder" dedikten sonra Ören'i darp etti.

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TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan S.B., daha sonra çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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