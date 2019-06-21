HABER

Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı.

Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Mersin’deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.’nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durdurulmuş ve kadın saçlarından tutularak otobüsten indirilmişti. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darp edilen Kadriye S. daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.Ç., İ.S., H.Ç., S.E., E.E. ve M.Ç. emniyetteki sorgularının ardından bugün Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İnşaat halindeki villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdilerİnşaat halindeki villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
Yaşlı çift saatlerce asansörde mahsur kaldıYaşlı çift saatlerce asansörde mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.