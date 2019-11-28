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Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

ŞİDDET UYGULAYAN KOCA YAKALANDI Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde dövülen kadının B.Ç.(24), şiddet uygulayanın da eşi E.Ç.

ŞİDDET UYGULAYAN KOCA YAKALANDI
Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde dövülen kadının B.Ç.(24), şiddet uygulayanın da eşi E.Ç. (32) olduğunun belirlendiğini, saldırgan kocanın yakanarak, gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tepkiye yol açan şiddet görüntüleri üzerine araştırma başlatıldığı, olayın 15 Kasım günü meydana geldiğinin belirlendiği, şiddet gösteren erkeğin kadının kocası E.Ç.olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada şiddet mağduru B.Ç.'nin İstanbul'a gittiği kaydedildi. Herhangi bir şikayet olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Olayın 15 Kasım 2019 tarihinde Şehitkamil ilçemiz 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiği, mağdur kadının, eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde, herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul iline gittiğinin tespit edilmesi üzerine, mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanmıştır."
KADIN, İSTANBUL'DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da şiddet mağduru kadının, İstanbul'da müracaatının alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Olayın 15.11.2019 tarihinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 8 Şubat Anadolu Lisesi önündeki sokakta meydana geldiği, şiddet mağduru B.Ç.’nin (Gaziantep 1995 doğumlu), eşi E.Ç. (Gaziantep 1987 doğumlu) tarafından şiddete maruz kaldığı, mağdur, B.Ç.'nin olay akabinde İstanbul ilinde bulunan ailesinin yanına gittiği ve herhangi bir şekilde kolluk ya da adli mercilere müracaatta bulunmadığı anlaşılmıştır. Şiddet mağduru B.Ç. ile irtibata geçilmiş, İstanbul ilinde polis merkezinde, müracaatı alınmıştır. Şüpheli, E.Ç. yakalanmış olup, meydana gelen olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır."

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