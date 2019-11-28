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Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.’yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, Emrah Ç. evde tartıştığı, ardından sokağa çıkan 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi oturduğu kaldırımda, küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Şiddet mağduru Büşra Ç. olayın ardında ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitti. Polise şikayette bulunmadı.

Sokak ortasında kadına şiddetin bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, bugün Emrah Ç.'yi evinde, gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN KOCA: ÇOK PİŞMANIM

Emrah Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, “Ailevi nedenlerden dolayı kavga ettik, çok pişmanım” diye yanıt verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Eşi Büşra Ç.’yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Gaziantep kadına şiddet darp

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