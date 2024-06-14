HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadını tarlaya götürüp gasp etti, şikayetçi olunca çekip vurdu! Dehşet anları kamerada

Kadını tarlaya götürüp gasp etti, şikayetçi olunca çekip vurdu! Dehşet anları kamerada

14.06.2024 09:59
Önerilen Videolar
Banka kartlarının şifresinin para akışını etkilediğini söyledi! Sosyal medyada gündem yarattı... "Her hırsız önce bunu dener"

Banka kartlarının şifresinin para akışını etkilediğini söyledi! Sosyal medyada gündem yarattı... "Her hırsız önce bunu dener"

İsrail Lübnan sınırına mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı

İsrail Lübnan sınırına mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada

İçerik devam ediyor
14.06.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kadının 2 bin 500 lirası gasp edilip darp edilince polise şikayetçi oldu. Şüpheli, kadın polise şikayetçi olduğu için ayağından vurdu. O anlar saniye saniye görüntülenirken şüpheli tutuklandı. İşte o görüntüler...

İddiaya göre, olay 5 Haziran günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Senanur A. (27) ile Yasin Y. (27) Toros mahallesinde buluştu. Yasin Y., kadını alarak otomobiliyle Karaisalı ilçesinde bir tarlaya götürdü. Bir süre sohbetin ardından Yasin Y. , kadının 2 bin 500 TL’sini gasp edip onu darp ederek telefonunu da kırdı.

04cd4121-02b4-4c70-909a-4ded86addf7b

GASP EDİLDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU, VURULDU

Kendi imkanlarıyla polis merkezine giden Senanur A., Yasin Y.’den şikayetçi oldu. Ardından Yasin Y., kadını şikayetini geri çekmesi için tehdit etmeye başladı. 7 Haziran günü gece saat 00.30 sıralarında şüpheli kadını tekel bayide alışveriş yaparken, tabancayla ayağından vuruldu. Kadın yere yığılırken şüpheli hızla kaçtı, olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.

35d316b5-a78e-410f-b5d7-da184107b0c7

KADINI VURAN KİŞİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan operasyonla şüpheli suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Yasin Yalçın’ın ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Uyuşturucu madde kullanma’, ‘Ruhsatsız silah buldurma’ ve ‘Tehdit’ gibi suçlardan 25 suç kaydı olduğu öğrenildi.

112931b7-c96f-4f5f-90ee-fc4ee22be9d5

KADINI VURDU, SUÇU DA KADINA ATTI

Emniyetteki ifadesinde savunmasını yapan Yasin Y.,” Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 yaşındaki Defne'den acı haber!8 yaşındaki Defne'den acı haber!
Akın akın gidiyorlar! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendiAkın akın gidiyorlar! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
Rezidansta asansör faciası! Kurtarılacağı anda 30 metreden düşerek can verdiRezidansta asansör faciası! Kurtarılacağı anda 30 metreden düşerek can verdi
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı gasp
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

Dünyanın en zararlı yiyeceği! Bir küpü bile zehir saçıyor

Dünyanın en zararlı yiyeceği! Bir küpü bile zehir saçıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.