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Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi.Olay, Afyonkarahisar’da meydana geldi.

Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar

Afyonkarahisar’da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi.
Olay, Afyonkarahisar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut’un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen Çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Dün akşam saatlerinde Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı’nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Temizlik işçisinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri bir kadın cesedi ile karşılaştı.
Cesedin kayıp Huriye Helvacı’ya ait olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapıldı. Otopsi sonucu, tanınmaz halde bulunan cesedin Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi. Kadının başına taş vurularak öldürüldüğü öğrenilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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