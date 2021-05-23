Kadınım şarkısıyla gönüllere taht kuran Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında anılıyor

Hafif müziğin büyük temsilcilerinden olan Tanju Okan'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı. Seslendirdiği şarkılar ile günümüzde de adından söz ettiren usta sanatçı, gönüllere taht kuran şarkıları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla dikkat çekiyor. Bir zamanlar düştüğü sevda onu alkolik yaparken "Koy koy koy" ve "Öyle Sarhoş Olsam ki" adlı şarkılarını yazdırdı. Ancak bu sevda nun tüm hayatını etkiledi. İşte Tanju Okan'ın merak uyandıran biyografisi...
Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında özlem ile anılıyor
Bir döneme seslendirdiği şarkılarıyla damga vuran Tanju Okan'ın vefatının ardından tam 25 sene geçti. Usta sanatçı, 25. ölüm yıldönümünde sevgi ve özlem ile anılıyor.
Büyü isimler ile çalıştı
Erol Büyükburç ve Tülay German gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışmalar gerçekleştiren Tanju Okan, seslendirdiği Fransızca şarkılar ile de bilinmektedir.
Frank Sinatra şarkıları seslendirdi
Müzik dünyasında muhteşem giriş yaptığı dönem, Tanju Okan kadife sesine ve tarzına uygun Frank Sinatra şarkıları söylemeye başlıyor. Ancak bu sırada ilk evliliğini bitirmesiyle alkol ve tütün ile epey haşır neşir olması başlıyor. Ki bu yakınlığı da birçok şarkısında göze çarpıyor.
Hafif müziğin en büyük temsilcilerinden oldu
Geçen yılların ardından hafif müziğin büyük temsilcilerinden biri haline gelen Okan, kariyerinin en parlak dönemlerinde sırılsıklam aşık oluyor. Okan, gönlünü Zerrin Erdoğan isimli güzel bir kıza kaptırıyor. İki genç, sanki yıllardır birbirlerini bekliyor gibi muhteşem bir aşk yaşamaya başlıyor.
O büyük aşk 'Kadınım' şarkısını ortaya çıkardı
Zerrin ise dönemin hatırı sayılır bir ailenin kızıdır. Okan ve Zerrin deli dolu aşk yaşarken bir gün işler tersine dönüyor. Zerrin'in ailesi, bu "şarkıcı" ve "alkolik" adamla ilişki yaşamasını kesinlikle istemiyor. Kızlarını da alarak şehirden uzaklaşıyor. Bunu duyan Okan, tekrar yıkılıyor. Bu aşk onu derbeder ediyor.
Yeniden doğdum
Bu aşk acısıyla yanıp tutuşan Okan, yakın arkadaşının desteği ile bir anda o unutulmaz 'Kadınım' şarkısını seslendiriyor. Geçen iki yılın ardından her şeye rağmen kavuşan iki aşık dünyaevine giriyor. Okan o dönem saadetinin mutluluğuyla "yeniden doğdum" açıklamasını yapıyor. Ancak bu ilişki yalnızca 14 ay sürüyor.
İmkansız aşkı kısa sürdü
Ancak bu ilişki yalnızca 14 ay sürüyor. bu ayrılığın nedenini kimisi aileler, kimisi de kötü alışkanlıkları olarak değerlendiriyor. Beklenmedik şekilde erken olan bu ayrılıktan sonra Tanju Okan'ı başka bir aşk haberiyle gündeme gelmiyor, fakat içindeki bitmeyen o aşkı şarkılarında hep barındırıyor.
Siroz teşhisi konuldu
Türk müziğine arabesk etkisinin gelişi ile Tanju Okan memleketi Urla'da inzivaya çekilir. 1990'lı yılların ortalarında Okan'a siroz teşhisi konuldu. 1995 yılının Aralık ayının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi yaşayan sanatçının sol bacağı diz üzerinden kesildi. Yeni yılı hastanede geçiren sanatçı, Ocak ayının başında taburcu oldu. 26 Ocak 1996'da son kez sahne alan sanatçı, Urla'da düzenlenen bir gecede seyircilerin isteği üzerine "Kadınım" şarkısını söyledi. Ancak hastalığına rağmen sigarayı bırakamayan sanatçının durumu tekrar kötüleşti. 15 Nisan 1996'da Kültür Bakanlığı ve POPSAV, sanatçı için özel bir gece düzenledi ve Sezen Aksu, Barış Manço ve Cem Karaca gibi isimler Okan için sahne aldı. Bu konserden kısa bir süre sonra, 23 Mayıs 1996'da Tanju Okan hayatını kaybetti.
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