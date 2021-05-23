MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadınım şarkısıyla gönüllere taht kuran Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında anılıyor

Kadınım şarkısıyla gönüllere taht kuran Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında anılıyor

23.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970'li yıllara seslendirdiği Türkçe ve Fransızca şarkılar ile damgasını vuran Tanju Okan, vefatının 25. yılında sevgi ve özle ile anılıyor. Yaşadığı dillere destan aşk hikayesi ile hayranlarını derinden etkileyen Okan, o çok sevilen şarkısı 'Kadınım' ile günümüzde halen daha büyük kitleler tarafından dinlenmeye devam ediyor. İşte Tanju Okan'ın akıllara durgunluk veren aşk hikayesi...

Hafif müziğin büyük temsilcilerinden olan Tanju Okan'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı. Seslendirdiği şarkılar ile günümüzde de adından söz ettiren usta sanatçı, gönüllere taht kuran şarkıları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla dikkat çekiyor. Bir zamanlar düştüğü sevda onu alkolik yaparken "Koy koy koy" ve "Öyle Sarhoş Olsam ki" adlı şarkılarını yazdırdı. Ancak bu sevda nun tüm hayatını etkiledi. İşte Tanju Okan'ın merak uyandıran biyografisi...

Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında özlem ile anılıyor

Bir döneme seslendirdiği şarkılarıyla damga vuran Tanju Okan'ın vefatının ardından tam 25 sene geçti. Usta sanatçı, 25. ölüm yıldönümünde sevgi ve özlem ile anılıyor.

Büyü isimler ile çalıştı

Büyü isimler ile çalıştı
Erol Büyükburç ve Tülay German gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışmalar gerçekleştiren Tanju Okan, seslendirdiği Fransızca şarkılar ile de bilinmektedir.

Frank Sinatra şarkıları seslendirdi

Frank Sinatra şarkıları seslendirdi
Müzik dünyasında muhteşem giriş yaptığı dönem, Tanju Okan kadife sesine ve tarzına uygun Frank Sinatra şarkıları söylemeye başlıyor. Ancak bu sırada ilk evliliğini bitirmesiyle alkol ve tütün ile epey haşır neşir olması başlıyor. Ki bu yakınlığı da birçok şarkısında göze çarpıyor.

Hafif müziğin en büyük temsilcilerinden oldu

Hafif müziğin en büyük temsilcilerinden oldu
Geçen yılların ardından hafif müziğin büyük temsilcilerinden biri haline gelen Okan, kariyerinin en parlak dönemlerinde sırılsıklam aşık oluyor. Okan, gönlünü Zerrin Erdoğan isimli güzel bir kıza kaptırıyor. İki genç, sanki yıllardır birbirlerini bekliyor gibi muhteşem bir aşk yaşamaya başlıyor.

O büyük aşk 'Kadınım' şarkısını ortaya çıkardı

O büyük aşk 'Kadınım' şarkısını ortaya çıkardı
Zerrin ise dönemin hatırı sayılır bir ailenin kızıdır. Okan ve Zerrin deli dolu aşk yaşarken bir gün işler tersine dönüyor. Zerrin'in ailesi, bu "şarkıcı" ve "alkolik" adamla ilişki yaşamasını kesinlikle istemiyor. Kızlarını da alarak şehirden uzaklaşıyor. Bunu duyan Okan, tekrar yıkılıyor. Bu aşk onu derbeder ediyor.

Yeniden doğdum

Yeniden doğdum
Bu aşk acısıyla yanıp tutuşan Okan, yakın arkadaşının desteği ile bir anda o unutulmaz 'Kadınım' şarkısını seslendiriyor. Geçen iki yılın ardından her şeye rağmen kavuşan iki aşık dünyaevine giriyor. Okan o dönem saadetinin mutluluğuyla "yeniden doğdum" açıklamasını yapıyor. Ancak bu ilişki yalnızca 14 ay sürüyor.

İmkansız aşkı kısa sürdü

İmkansız aşkı kısa sürdü
Ancak bu ilişki yalnızca 14 ay sürüyor. bu ayrılığın nedenini kimisi aileler, kimisi de kötü alışkanlıkları olarak değerlendiriyor. Beklenmedik şekilde erken olan bu ayrılıktan sonra Tanju Okan'ı başka bir aşk haberiyle gündeme gelmiyor, fakat içindeki bitmeyen o aşkı şarkılarında hep barındırıyor.

Siroz teşhisi konuldu

Siroz teşhisi konuldu
Türk müziğine arabesk etkisinin gelişi ile Tanju Okan memleketi Urla'da inzivaya çekilir. 1990'lı yılların ortalarında Okan'a siroz teşhisi konuldu. 1995 yılının Aralık ayının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi yaşayan sanatçının sol bacağı diz üzerinden kesildi. Yeni yılı hastanede geçiren sanatçı, Ocak ayının başında taburcu oldu. 26 Ocak 1996'da son kez sahne alan sanatçı, Urla'da düzenlenen bir gecede seyircilerin isteği üzerine "Kadınım" şarkısını söyledi. Ancak hastalığına rağmen sigarayı bırakamayan sanatçının durumu tekrar kötüleşti. 15 Nisan 1996'da Kültür Bakanlığı ve POPSAV, sanatçı için özel bir gece düzenledi ve Sezen Aksu, Barış Manço ve Cem Karaca gibi isimler Okan için sahne aldı. Bu konserden kısa bir süre sonra, 23 Mayıs 1996'da Tanju Okan hayatını kaybetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haraketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

Haraketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Bakan'ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakan'ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakan Yanık'tan 'tolere' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'tolere' açıklaması

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı

Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Sadakatsiz'in Gönül'ü eski haliyle olay oldu

Sadakatsiz'in Gönül'ü eski haliyle olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.