Kadınım şarkısıyla gönüllere taht kuran Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında anılıyor

Hafif müziğin büyük temsilcilerinden olan Tanju Okan'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı. Seslendirdiği şarkılar ile günümüzde de adından söz ettiren usta sanatçı, gönüllere taht kuran şarkıları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla dikkat çekiyor. Bir zamanlar düştüğü sevda onu alkolik yaparken "Koy koy koy" ve "Öyle Sarhoş Olsam ki" adlı şarkılarını yazdırdı. Ancak bu sevda nun tüm hayatını etkiledi. İşte Tanju Okan'ın merak uyandıran biyografisi...

Tanju Okan, vefatının 25'inci yılında özlem ile anılıyor

Bir döneme seslendirdiği şarkılarıyla damga vuran Tanju Okan'ın vefatının ardından tam 25 sene geçti. Usta sanatçı, 25. ölüm yıldönümünde sevgi ve özlem ile anılıyor.

Büyü isimler ile çalıştı Erol Büyükburç ve Tülay German gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışmalar gerçekleştiren Tanju Okan, seslendirdiği Fransızca şarkılar ile de bilinmektedir.

Frank Sinatra şarkıları seslendirdi Müzik dünyasında muhteşem giriş yaptığı dönem, Tanju Okan kadife sesine ve tarzına uygun Frank Sinatra şarkıları söylemeye başlıyor. Ancak bu sırada ilk evliliğini bitirmesiyle alkol ve tütün ile epey haşır neşir olması başlıyor. Ki bu yakınlığı da birçok şarkısında göze çarpıyor.

Hafif müziğin en büyük temsilcilerinden oldu Geçen yılların ardından hafif müziğin büyük temsilcilerinden biri haline gelen Okan, kariyerinin en parlak dönemlerinde sırılsıklam aşık oluyor. Okan, gönlünü Zerrin Erdoğan isimli güzel bir kıza kaptırıyor. İki genç, sanki yıllardır birbirlerini bekliyor gibi muhteşem bir aşk yaşamaya başlıyor.

O büyük aşk 'Kadınım' şarkısını ortaya çıkardı Zerrin ise dönemin hatırı sayılır bir ailenin kızıdır. Okan ve Zerrin deli dolu aşk yaşarken bir gün işler tersine dönüyor. Zerrin'in ailesi, bu "şarkıcı" ve "alkolik" adamla ilişki yaşamasını kesinlikle istemiyor. Kızlarını da alarak şehirden uzaklaşıyor. Bunu duyan Okan, tekrar yıkılıyor. Bu aşk onu derbeder ediyor.

Yeniden doğdum Bu aşk acısıyla yanıp tutuşan Okan, yakın arkadaşının desteği ile bir anda o unutulmaz 'Kadınım' şarkısını seslendiriyor. Geçen iki yılın ardından her şeye rağmen kavuşan iki aşık dünyaevine giriyor. Okan o dönem saadetinin mutluluğuyla "yeniden doğdum" açıklamasını yapıyor. Ancak bu ilişki yalnızca 14 ay sürüyor.

İmkansız aşkı kısa sürdü Ancak bu ilişki yalnızca 14 ay sürüyor. bu ayrılığın nedenini kimisi aileler, kimisi de kötü alışkanlıkları olarak değerlendiriyor. Beklenmedik şekilde erken olan bu ayrılıktan sonra Tanju Okan'ı başka bir aşk haberiyle gündeme gelmiyor, fakat içindeki bitmeyen o aşkı şarkılarında hep barındırıyor.