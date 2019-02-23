Kadının altınlarını alıp kaçan 2 zanlı yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadını, kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan ve kadının kocasının ellerinde olduğunu söyleyerek kadından 130 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2 şüpheli, Manavgat’ın Dolbazlar Mahallesi’nde Havilet Aksoy’a (47) telefonda kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıttıktan sonra kocasının karıştığı bir olaydan dolayı ellerinde olduğunu ve evdeki altınları toplayıp eve gelecek kuryeye vermesini istedi. Söylenenleri duyduğunda ne yapacağını şaşıran Havilet Aksoy karşısındakinden telefona kocasını vermesini aksi taktirde hiçbir şey yapmayacağını söyledi.

Kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, teröristlerle mücadele edebilmek ve onları yakalayabilmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen dolandırıcılar, Aksoy’a telefonu açık tutmasını da sıkı sıkı tembih etti. Telefonu her kapattığında hemen yeniden arayan dolandırıcılar ısrarla kocasının sesini duymak isteyen kadına ailesinin ve hatta eşinin ailesine mensup herkesin isimlerini sayıp inandırmaya çalıştı. Evde yalnız olduğu için kimseden yardım da alamayan kadının bir süre sonra kapısı çaldı. Telefondaki şahıs, Havilet Aksoy’a kapıyı açmasını ve eve gelen kişiye altınları teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şüpheli, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Aksoy’un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı.