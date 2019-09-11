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Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Sivas’ta otobüste rahatsızlanan kadının çırpınışları üzerine otobüs şoförü, güzergahından çıkararak yolcularla birlikte kadını hastaneye götürdü.Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Torun davranışıyla takdir topladı.

Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

Sivas’ta otobüste rahatsızlanan kadının çırpınışları üzerine otobüs şoförü, güzergahından çıkararak yolcularla birlikte kadını hastaneye götürdü.
Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Torun davranışıyla takdir topladı. Torun, yolcularla birlikte araçta seyir halindeyken bir kadının rahatsızlandığını fark etti. Rahatsızlanan kadının çırpınışları üzerine Torun, yolcular ile birlikte kadını hastaneye götürme kararı aldı. Torun, otobüsün güzergahını değiştirerek rahatsızlanan kadını 7 dakika içerisinde hastaneye yetiştirdi. Hastanede sağlık görevlileri gelene kadar rahatsızlanan kadına ilk müdahaleyi Torun ve otobüsteki yolcular yaptı. Korna çalarak acil servisteki sağlık görevlilerinden yardım isteyen Torun, yaşlı kadını hastaneye teslim ettikten sonra yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti.

“Hiçbir şey görmedi gözüm”
Kadının çırpınışlarının kendini derinden etkilendiğini belirten Torun, kadını hastaneye götürürken hiçbir şeyi gözünün görmediğini söyledi. Torun, “Ticaret Lisesi hattında çalışıyordum, yolcuları aldım Saraybosna durağına gittim. Oradan da yolcuları aldım bindiler, biraz yürüdüm, Tatlı Su’yun oraya gelince bir ses duydum. Bayanın çığlık seslerini duydum. Baktım o arada yere yığıldı bayan, yere yığılınca çırpınmaya başladı. Ben vicdanen rahatsız oldum. Ne yapmam gerektiğini düşünürken hastaneye gitmeye karar verdim. Hastaneye gidene kadar trafik çok sıkıştı, bayağı zaman geçti. Hattım sıram geçti, artık hiçbir şey görmedi gözüm. Sonra ambulans hastanenin önünde geldi ve yanımıza durdu. Kadını ambulansa verdim ve hastaneye götürdüler. Kadının çırpınması beni baya rahatsız etti. Vicdanen rahatsız olunca mecburen kendimi gitmek zorunda hissettim. Kadını hastaneye kadar götürdüm“ dedi.

Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

Kadının çırpınışlarına dayanamadı, yolcu dolu otobüsle yönünü hastaneye çevirdi

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