Kadının dalağı 48 saat boyunca vücudunda gezdi

Organların genelde vücudun içinde sabit kalmasını beklenir. Ancak her zaman yerinde durmuyorlar. Örneğin bu yıl doktorlar, Michigan'da yaşayan bir kadının dalağının 48 saat boyunca gezdiğini gözlemledi.

Söz konusu hasta, dalağı sabit tutan bağların zayıflamasıyla meydana gelen ve "dolaşan dalak" diye bilinen nadir bir hastalıktan mustaripti.

Doktorlar iki gün arayla yaptıkları taramalarda hastanın dalağının karnın sol üst kadranından sağ alt kadranına kadar hareket ettiğini gördü.

Bu hastalığın olağan tedavisinde dalağın alınması gerekiyor. Ancak söz konusu hasta karaciğer nakli bekliyor ve bu sürede bir başka ameliyat geçirmesi, nakli olanaksız kılacak bir komplikasyona sebebiyet verebilir.

Bu nedenle doktorlar şimdilik beklemeye ve gezen dalağı karaciğer nakli sırasında almaya karar verdi.

