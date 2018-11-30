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Kadının darp edildiği anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü.

Anıl UÇAN, Davut CAN, / İZMİR, (DHA) İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olaya büyük tepki gösterildi. Olay, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Yolun sağına çektiği otomobilden inen bir adam, yanındaki kadınla önce tartışmaya başladı, ardından tekme ve tokat atarak darp etti. Olay anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, kadının tekme tokatlardan kurtulmaya çalıştığı ancak başarılı olamayıp, darp edildiği görülüyor.

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