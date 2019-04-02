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Kadının elindeki telefonu çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Adana'da bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden telefonu zorla alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı - Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da, bir kadının elinden cep telefonunun zorla alıp kaçtığı öne sürülen ve güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşegül B. (22), merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada bir kişi tarafından takip edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, zanlı, genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının eşkalini ve kaçış istikametini belirledi.

Ekipler, yaptığı araştırmayla kimliğini tespit ettiği zanlı Burak Can Y'yi (20) evinde yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, olaydan sonra pişmanlık duyduğunu ve cep telefonunu arkadaşına verdiğini söylediği iddia edildi.

Polis ekipleri, telefonu şüphelinin arkadaşından alarak sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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