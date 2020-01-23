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Kadının Fendi hırsızı yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de emekli bir vatandaşın 16 bin lirasını çalan hırsızlara genç kız dur dedi.

Çekmeköy’de emekli bir vatandaşın 16 bin lirasını çalan hırsızlara genç kız dur dedi. Genç kız hırsızı etkisiz hale getirip parayı alırken, hırsız korkarak olay yerinden kaçtı. Sancaktepe Belediyesi personeli Nejla Altundaş, Orhan Tan isimli vatandaş’ın parasını çalan hırsızı etkisiz hale getirerek olası büyük bir hırsızlık olayının önüne geçmiş oldu.
Geçtiğimiz Salı günü Çekmeköy’de gerçekleşen olayda Orhan Tan isimli vatandaş üzerinde bulunan 16.000 lirayı önceden kendisini takip eden hırsıza çaldırdı. Olay anında durakta otobüs bekleyen Sancaktepe Belediyesi Personeli Nejla Altundaş ise olayı farkedip duraktan kaçmaya çalışan hırsızı etkisiz hale getirdi. Hırsız korkudan parayı bırakıp kaçarken, 16.000 lirayı geri alan genç kadın parayı sahibi Orhan Tan’a verdi.
Sancaktepe’de esnaflık yapan ve Belediye’ye gelen Orhan Tan parasını hırsızlardan kurtaran Necla Altundaş’ın Sancaktepe Belediyesi’nde çalıştığını öğrenerek, konu ile alakalı Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü’ye mektup yazarak görüşme talebinde bulundu. Talebin ardından gerçekleşen görüşmede Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü’ye ve Belediye Personeli Nejla Altundaş’a teşekkür eden Orhan Tan “Öncelikle belediye’de görev yapan ve sorumlu bir vatandaş bilinciyle hareket ederek paramın çalınmasına engel olan Necla kardeşime ve başkanım Şeyma Döğücü’ye teşekkür ederim. Başkanımın seçim öncesi söylediği “Canla, Başla” sözü o gün tecelli etti” şeklinde konuştu.
Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü ise makamında kabul ettiği Orhan Tan’a ve personel Necla Altundaş’a teşekkürlerini sunarak “Belediyecilik gönül işi, Belediyecilik hayatın her alanında vatandaşa karşı sorumluluk içinde olunması gereken bir iş. Necla kardeşimiz yaptığı işin sorumluluğu içinde Orhan Bey’e yardımcı oldu ve onu çok zor bir durumda kalmaktan kurtardı. Bu işin belediyemiz bünyesinde çalışan bir bayan tarafından yapılması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Necla kardeşime huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım. Belediye Başkanı olarak kendini riske atarak yapmış olduğu insani davranıştan ötürü tebrik ederim” şeklinde sözlerini tamamladı.

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