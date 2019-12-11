HABER

"Kadının Güçlendirilmesi: Diplomasi ve İş Dünyasında Başarı Öyküleri" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 19:16 | Son Güncelleme

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem: - "Kadınlar kamu alanında, hükümetlerde, diplomaside, ekonomide ve kalkınmada daha öncül roller üstlendiğinde aslında yeni bir çağ bizi bekleyecek" - Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec: - "İyi bir ilham için geleceğin genç liderlerine ve genç kadınlarına iyi bir örnek teşkil etmek durumundayız. Diplomasi değişiyor. İş dünyası değişiyor. Dünya değişiyor aslına bakarsanız. Bugün, bulunduğumuz durumdan çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Konsoloslar Topluluğu (ICC) iş birliğiyle "Kadının Güçlendirilmesi: Diplomasi ve İş Dünyasında Başarı Öyküleri" etkinliği düzenlendi.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, dernek olarak kadın girişimciliğini desteklemek, onların gelişmelerine katkı sağlamak ve statülerini hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlendirmek misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Gelecek 10 yıl içerisinde kadınların iş dünyasındaki ve uluslararası diplomasideki statüsünün daha da geliştirileceğini görmek istediklerinin altını çizen Erdem, bunun özellikle uluslararası ilişkiler ve insanlık bağlamında güzel bir kalkınmaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Erdem, "Kadınlar kamu alanında, hükümetlerde, diplomaside, ekonomide ve kalkınmada daha öncül roller üstlendiğinde aslında yeni bir çağ bizi bekleyecek. Tabii ki bu rollerde bulunan kadınların etkisiyle dünyanın sorunlarının giderilebileceği umudunu da beraberinde getirmektedir." şeklinde konuştu.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu ve ICC Başkanı Ivana Zerec de Hırvatistan'ın İstanbul'daki ilk kadın başkonsolosu ve ICC'nin de ilk kadın başkanı olduğunu belirtti.

Kadın liderlerin mümkün mertebe görünür olmak zorunda olduklarına dikkati çeken Zerec, "İyi bir ilham için geleceğin genç liderlerine ve genç kadınlarına iyi bir örnek teşkil etmek durumundayız. Diplomasi değişiyor. İş dünyası değişiyor. Dünya değişiyor aslına bakarsanız. Bugün, bulunduğumuz durumdan çok mutluyum. Diplomaside değişen ortamların başında olabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto França ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra, 1918'de Brezilya Dışişleri Bakanlığına ilk defa bir kadın memurun katılmasından bu yana aşılan engelleri gün ışığına çıkaran ve bakış açılarını sergilemeleri için çağdaş Brezilyalı diplomatlara yer verilen "Foreign: Brazilian Women in Diplomacy" adlı belgesel izletildi.

Gösterimin ardından, Brezilya Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Taina Guimaraes Alvarenga moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu ve ICC Başkanı Ivana Zerec, Dünya Konsoloslar Federasyonu Kadın ve Diplomasi Komitesi (FICAC) Başkanı ve Saint Kitts ve Nevis Fahri Konsolosu Gönül Eken, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Bahar Rumelili, kişisel öykülerini ve iş hayatında nasıl yol alınabileceğine dair fikirlerini paylaştı.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- YenidenKızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başarı İstanbul Konsoloslar Topluluğu Iş Dünyası kadın girişimciler Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.