İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Konsoloslar Topluluğu (ICC) iş birliğiyle "Kadının Güçlendirilmesi: Diplomasi ve İş Dünyasında Başarı Öyküleri" etkinliği düzenlendi.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, dernek olarak kadın girişimciliğini desteklemek, onların gelişmelerine katkı sağlamak ve statülerini hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlendirmek misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Gelecek 10 yıl içerisinde kadınların iş dünyasındaki ve uluslararası diplomasideki statüsünün daha da geliştirileceğini görmek istediklerinin altını çizen Erdem, bunun özellikle uluslararası ilişkiler ve insanlık bağlamında güzel bir kalkınmaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Erdem, "Kadınlar kamu alanında, hükümetlerde, diplomaside, ekonomide ve kalkınmada daha öncül roller üstlendiğinde aslında yeni bir çağ bizi bekleyecek. Tabii ki bu rollerde bulunan kadınların etkisiyle dünyanın sorunlarının giderilebileceği umudunu da beraberinde getirmektedir." şeklinde konuştu.