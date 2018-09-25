Kadının kızına şiddet uyguladığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Tuzla’da kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.K. isimli kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
Alınan bilgiye göre, Tuzla’da bir kadının kızıyla sokakta yürüdüğü sırada kızını kolundan çekerek yere düşürdüğü kamera kayıtlarına yansıdı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
İsminin A.K. olduğu öğrenilen kadının adresine ulaşan ekipler şahsı gözaltına aldı. Kız çocuğu da ekipler tarafından koruma altına alındı.
A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kızı da koruma amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a büyük şok!
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Trump'ın adayı taciz iddialarına yanıt verdi
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum