HABER

Kadının kocası tarafından kamyonetten atıldığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Adana’da 4 çocuk annesi bir kadın, kocasının kendisini kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Adana’da 4 çocuk annesi bir kadın, kocasının kendisini kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıllık evli olan Mehmet Sıddık E. (36) eşi Medine E. (31) ve 4 çocuğunu da yanına alarak çobanlık yapmak üzere Batman’a gitti. Burada bir süre çobanlık yapan Mehmet Sıddık E. bugün sabah saatlerinde otobüs ile Adana’ya geri dönüş yaptı. Mehmet Sıddık E. yanında eşi, çocukları ve eşya da olduğu için kamyonet çağırdı. Koca otogara gelen kamyonet ile Yenidam Mahallesi’ndeki evine doğru yola çıktı. D-400 karayolundan ilerlerken Medine E. çocuklarının gözü önünde kendini yerde buldu. Bunun üzerine genç kadın çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakıma Ünitesine alınan genç kadın ilk ifadesinde "eşim ile tartıştık beni kamyonet kasasından aşağı attı" dediği öne sürüldü.
Zanlı kocanın ise eşinin yalan söylediğini, otogarda kendisinin sürücünün yanına bindiğini eşinin ve çocuklarının kamyonet kasasına bindiğini, bir süre sonra eşinin düştüğünü fark ettiklerini, hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdıklarını söylediği öğrenildi.
Hastaneye gelen polis, kadın, kocası ve olayı gören sürücü ile çocuklarla görüşüp olayın nasıl gerçekleştirildiğini çözecek.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü (3)Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü (3)
Süslediği aracın üzerine "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bittiSüslediği aracın üzerine "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.