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Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir kadının cep telefonunu gasp ettikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki bir parkta oturan D.K.

Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kadının cep telefonunu gasp ettikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki bir parkta oturan D.K. (35) isimli kadının cep telefonunu gasp edip kaçan Salih G. (35) kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Salih G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gasp edilen telefon ise sahibine teslim edildi.

Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı

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