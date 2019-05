Kadının ‘zorla fuhuş yaptırıyor’ çığlığına apart sahibi sessiz kalmadı

Denizli’de apart daire kiralamak için gelen çiftin durumundan şüphelenen işletmeci, kadının ‘beni para karşılığında fuhuş yapmaya getirdi’ dediği yanındaki şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M.H., isimli şahıs ismi N.U., olan bayan şahıs ile birlikte apart daire kiralamak için gece geç saatlerde Özcan Ö.’nün iş yerine geldi. Burada giriş işlemleri yapılırken, N.U., isimli kadın yanındaki şahsın kendisini buraya para karşılığı fuhuş yaptırmak için getirdiğini ancak kendisinin fuhuş yapmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Özcan Ö., M.H., isimli şahsı kendi imkanları ile etkisiz hale getirerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Özcan Ö., isimli şahıs ifadesinden olayı gece gerçekleştiğini kaydederek, “Bu şahıslar bize geldiler ve apart tutmak istediklerini söylediler. Bizde kadının hal ve hareketlerinden şüphelendik. Sonrasında ise olay emniyete intikal etti” dedi.