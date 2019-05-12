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Kadının ‘zorla fuhuş yaptırıyor’ çığlığına apart sahibi sessiz kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Denizli’de apart daire kiralamak için gelen çiftin durumundan şüphelenen işletmeci, kadının ‘beni para karşılığında fuhuş yapmaya getirdi’ dediği yanındaki şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Denizli’de apart daire kiralamak için gelen çiftin durumundan şüphelenen işletmeci, kadının ‘beni para karşılığında fuhuş yapmaya getirdi’ dediği yanındaki şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M.H., isimli şahıs ismi N.U., olan bayan şahıs ile birlikte apart daire kiralamak için gece geç saatlerde Özcan Ö.’nün iş yerine geldi. Burada giriş işlemleri yapılırken, N.U., isimli kadın yanındaki şahsın kendisini buraya para karşılığı fuhuş yaptırmak için getirdiğini ancak kendisinin fuhuş yapmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Özcan Ö., M.H., isimli şahsı kendi imkanları ile etkisiz hale getirerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Özcan Ö., isimli şahıs ifadesinden olayı gece gerçekleştiğini kaydederek, “Bu şahıslar bize geldiler ve apart tutmak istediklerini söylediler. Bizde kadının hal ve hareketlerinden şüphelendik. Sonrasında ise olay emniyete intikal etti” dedi.

“Tefecilere borcunu ödemek için fuhuş yapıyordu”
M.H., isimli şahıs ise apart dairesinde Özcan Ö., tarafından etkisiz hale getirildiğinde söyledikleri ise bu kadarı da olmaz dedirtti. M.H., N.U.’nun kendi isteği ile fuhuş yapmak istediğini kaydederek, kendisinin bir suçunun olmadığını öne sürdü. N.U.’nun tefecilere senetle borcunun olduğunu bu yüzden borcunu ödemek için fuhuş yaptığını iddia etti.

Senetle borçlandırılıp fuhuş tuzağı kurulduğu iddiası!
M.H., isimli şahsın sosyal medyada ise “dul ve bekar kadınları borcunuz varsa öderiz. Borcu olanlar bize yazsın” şeklinde paylaşımları yaptığı ve kadınlara böyle ulaştığını iddia edildi. Daha sonra kendisine başvuran kadınların borcunu ödeyen M.H.’nin ardından kadınlardan yüklü miktarlarda rakamların yazdığı senetler aldığı ve ödenmesi içinde kadınlara para karşılığından fuhuş yaptırdığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.H., ise dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayarak koşar adımlarla kaçtı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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