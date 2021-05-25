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Kadınla erkek arasında 1.190 euroluk uçurum

25.05.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da kadınlarla erkekler arasındaki gelir uçurumu tüm siyasi tartışmalara rağmen artmaya devam etti.

Kadınla erkek arasında 1.190 euroluk uçurum

Alt gelir gruplarında kadınların oranı yüksekken yüksek gelirliler arasında erkeklerin hakimiyeti göze çarpıyor.Almanya'da erkeklerle kadınlar arasındaki gelir eşitsizliğiyle ilgili yıllardır süren tartışmalara rağmen uçurum kadınların aleyhine büyümeye devam ediyor.

Alman Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı son verilere göre erkekler ortalama olarak kadınlara göre ayda brüt 1.192 euro daha fazla kazanıyor. Sol Parti'nin meclise verdiği soru önergesine yanıt olarak açıklanan rakamlar, gelir farkının dört yıl öncesine göre 4 euro arttığını ortaya koyuyor. İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya genelinde ortalama gelir ise 2.766 euro.

Kadınla erkek arasındaki gelir uçurumu, gelir düzeyi arttıkça daha da belirginleşiyor. Aylık brüt geliri 5.100 euro ve üstünde olan 3,9 milyon kişinin yaklaşık 3,12 milyonu erkek iken kadınların sayısı 802 binde kaldı. Bu grupta erkeklerin oranı yüzde 79,5 oldu.

Aylık brüt maaşı 12.100 euro ve üstünde olan yüksek gelirliler arasında erkeklerin oranı yüzde 87,3'e yükseliyor. Bu grupta 158 bin erkeğe karşılık sadece 23 bin kadın bulunuyor.

Kadınların yüzde 68'i ortalamanın altında kazanıyor

Alt gelir gruplarında kadınların oranı ise yükseliyor. Ortalama gelir olan 2.766 euronun altında kazanan grupta kadınların oranı yüzde 60,1 olarak kaydedildi. Almanya'da çalışan toplam 18,3 milyon kadının yüzde 68'lik bölümünün ortalamanın altında gelir sahibi olduğu bildirildi.

Sol Parti, söz konusu veriler ışığında devleti, kadınların yoğun olarak çalıştığı mesleklerde harekete geçmeye ve ücretlerin yükseltilmesini sağlamaya çağırdı. Partinin kadınlar ve gelir eşitliğiyle ilgili sözcüsü Eva von Angern, satış elemanı, eğitmen, bakıcı gibi kadınların yoğun olarak çalıştığı mesleklerde yapısal olarak az ücret verildiğine işaret ederek "Kadınlar emeklerinin karşılığını alamıyor. Gerçek anlamda eşitlik isteyenlerin ücret sorununu siyasetin odağına alması gerekir" diye konuştu.

KNA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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