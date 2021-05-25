Kadınla erkek arasında 1.190 euroluk uçurum

Alt gelir gruplarında kadınların oranı yüksekken yüksek gelirliler arasında erkeklerin hakimiyeti göze çarpıyor.Almanya'da erkeklerle kadınlar arasındaki gelir eşitsizliğiyle ilgili yıllardır süren tartışmalara rağmen uçurum kadınların aleyhine büyümeye devam ediyor.

Alman Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı son verilere göre erkekler ortalama olarak kadınlara göre ayda brüt 1.192 euro daha fazla kazanıyor. Sol Parti'nin meclise verdiği soru önergesine yanıt olarak açıklanan rakamlar, gelir farkının dört yıl öncesine göre 4 euro arttığını ortaya koyuyor. İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya genelinde ortalama gelir ise 2.766 euro.

Kadınla erkek arasındaki gelir uçurumu, gelir düzeyi arttıkça daha da belirginleşiyor. Aylık brüt geliri 5.100 euro ve üstünde olan 3,9 milyon kişinin yaklaşık 3,12 milyonu erkek iken kadınların sayısı 802 binde kaldı. Bu grupta erkeklerin oranı yüzde 79,5 oldu.

Aylık brüt maaşı 12.100 euro ve üstünde olan yüksek gelirliler arasında erkeklerin oranı yüzde 87,3'e yükseliyor. Bu grupta 158 bin erkeğe karşılık sadece 23 bin kadın bulunuyor.