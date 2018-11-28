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Kadınlar 125 yıl önce ilk kez oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da kadınlar dünyada ilk kez 125 yıl önce bugün oy verdi

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da kadınlar dünyada ilk kez 125 yıl önce bugün oy kullandı.

Yeni Zelanda Kadınlar Bakanı Julie Anne Genter, kadınların dünyada ilk kez aktif seçim hakkını kullanmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelandalı kadınların 28 Kasım 1893'te oy kullanmasının yıl dönümünü kutladıklarını belirterek o dönemde kayıtlı 109 bin 461 kadın seçmenin yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 90 bin 290'ının oy kullandığını, bu oranın yüzde 70'i sandığa giden erkeklerden daha fazla olduğunu kaydetti.

Bakan Genter, "O kadınlar, kendileri, aileleri ve toplumlarında arzu ettikleri değişiklerin olabilmesi için oy kullanmalarının gerektiğini biliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Dünyada kadınların ilk kez 28 Kasım 1893'te oy kullandığı Yeni Zelanda'yı, 1902 yılında Avustralya, 1906'da Finlandiya, 1907'de Norveç takip etti. Türkiye'de de kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verildi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını en son tanıyan ülke, 2011 yılında Suudi Arabistan oldu.

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