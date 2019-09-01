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Kadınlar, 80 yaşındaki tacizciyi yakalayıp, polise teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

ADANA'da, 12 kadın, kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı, işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup, polise yakalattı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 12 kadın, kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı, işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup, polise yakalattı.

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede dolaşan 80 yaşındaki şüpheli, kadınları elle, sözle taciz etmeye başladı. Tacize uğrayanların giderek artması üzerine kadınlar işbirliği yapmaya karar verdi. Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın, sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Mahalleye gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı. Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Kadınların tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" dedi.

Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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