Kadınlar adaleti neden sosyal medyada arıyor?

Kadın örgütlerine göre yasal yolların tıkanması nedeniyle kadınlar, ifşa yoluna başvuruyor.Türkiye'de sosyal medya, 8 Aralık'tan bu yana kadınların birçok taciz failini ifşa ettiği bir dayanışmaya sahne oluyor. "Leyla Salinger" isimli bir kadın kullanıcının, yazar Hasan Ali Toptaş'la ilgili attığı bir tweet, tacize uğrayan kadınların harekete geçmesine neden oldu. Edebiyat ve medya alanından pek çok kadın, ABD'den dünyaya yayılan "me too" (ben de) hareketine benzer bir şekilde taciz edildiklerini paylaşmaya başladı. Yapılan paylaşımlarda "Uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye!" ifadelerine yer verildi.

Bütün bu yaşanılan olumsuzlukların tam ortasında cinsel tacizi ve şiddeti yaşayan ve paylaşan kadınların yanında olduklarını söyleyen Ataselim, cinsel taciz ve şiddeti yine bütün bunların sonucu olarak henüz ifade edememiş çok sayıda kadın olduğunu da sözlerine ekliyor.

"Net bir tutum alınmalı"

Bütün kadınların eşit ve özgür yaşaması, cinsel tacize ve şiddete maruz kalmaması için başta şiddete uğradığını ifade eden kadınların etkin korunması gerektiğine dikkat çeken Ataselim, "6284 Sayılı Kanun'un etkin uygulanması lazım. Şiddet uygulayan fail erkeklerin her birinin ve bir sistem olarak da erkek egemenliğinin geriletilebilmesi için bütünlüklü politikaların üretilmesi lazım. Bunun olmadığı her durumda erkeklerin mesleklerine, konumlarına, farklı aidiyetlerine, toplumdaki saygın tutum ve itibarlarına yaslanarak şiddetin üstünü örttüklerini, karanlıkta bıraktıklarını görüyoruz. Bu şiddete meşru bir zemin yaratıyor. Bu yüzden her tür şiddeti meşrulaştırma çabasının karşısında failleri aklama çabasının karşısında net tutum alınması gerekir. İstanbul Sözleşmesi'nin bütünlüklü olarak her bir maddesinin etkin uygulanması gerekir" diyor.

Türkiye'de sosyal medyada taciz ifşaları artarken, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki adaletsizliklere dikkat çeken sivil toplum kuruluşları, kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarının önüne geçmek için başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere yasaların etkin bir şekilde uygulanması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor.

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe