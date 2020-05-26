Kadınlar AKP'li Arvas'ın açıklamasına öfkeli

Muğla'da 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ın eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak AKP'nin İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın Twitter üzerinden dün yaptığı bir paylaşım kadın örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Kadın örgütleri, Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili olarak "Özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi" ifadelerini kullanan ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini isteyen Arvas'a karşı bir sosyal medya eylemi düzenlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaformu öncülüğünde #ZeynepŞenpınarİçinSusma etiketiyle düzenlenen eylemde Arvas'ın açıklamaları kınandı.

Daha fazlasını okumak için: İstanbul Sözleşmesi neden hedef oluyor?

Plaform, Twitter hesabından "25 yaşındaki #ZeynepŞenpınar’ın öldürülmesine 'özgürlük düşkünüydü' diyerek kılıf buluyorlar. Kadınlar her gün kendi hayatlarına dair özgürce karar almak isterken öldürülüyor. Özgürlük, eşitlik düşkünüyüz ve geri adım atmayacağız!" açıklamasını yaptı.