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Kadınlar AKP'li Arvas'ın açıklamasına öfkeli

26.05.2020 20:17 | Son Güncelleme

Muğla'da eski erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'la ilgili AKP'li belediye meclis üyesi Hamdullah Arvas'ın açıklamalarına kadın örgütlerinden gelen tepki büyüyor.

Muğla'da 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ın eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak AKP'nin İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın Twitter üzerinden dün yaptığı bir paylaşım kadın örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Kadın örgütleri, Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili olarak "Özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi" ifadelerini kullanan ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini isteyen Arvas'a karşı bir sosyal medya eylemi düzenlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaformu öncülüğünde #ZeynepŞenpınarİçinSusma etiketiyle düzenlenen eylemde Arvas'ın açıklamaları kınandı.

Daha fazlasını okumak için: İstanbul Sözleşmesi neden hedef oluyor?

Plaform, Twitter hesabından "25 yaşındaki #ZeynepŞenpınar’ın öldürülmesine 'özgürlük düşkünüydü' diyerek kılıf buluyorlar. Kadınlar her gün kendi hayatlarına dair özgürce karar almak isterken öldürülüyor. Özgürlük, eşitlik düşkünüyüz ve geri adım atmayacağız!" açıklamasını yaptı.

Eyleme çok sayıda kadın örgütü de destek verdi.

Şikayetini iki hafta önce geri çekmiş

Öte yandan cinayetle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Şenpınar'ın öldürülmeden 2 hafta önce polis merkezine giderek Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

Cinayet, geçen Pazar günü sabah 05.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile 26 yaşındaki erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış ve kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Milli boksör olduğu belirtilen Kemaloğlu'nun kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp göğsünden bıçakladığı belirtiliyor.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan failin kendine de bıçakla zarar verdiği ve polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Kemaloğlu'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtiliyor.

Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

2019'da 474 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında 474 kadınınyüzde 29’u evli olduğu, yüzde 11’i birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

DW/HS,JD

©️Deutsche Welle Türkçe

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