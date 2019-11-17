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Kadınlar altın günü için değil fidan günü için toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

Kartal’da kadınlar, çevre bilincine dikkat çekmek için altın günlerini fidan gününe çevirdi.

Kartal’da kadınlar, çevre bilincine dikkat çekmek için altın günlerini fidan gününe çevirdi. Her ay bir araya gelen kadınlar, ev sahibine altın yerine fidan veriyor.
Çevrenin korunması ve çevre bilincinin gelişmesi için Kartallı kadınlar farklı bir projeye imza attı. Fidan gününde bir araya gelen kadınlar, evlerde sohbet edip çay içiyorlar. Kartal Belediyesi, fidan günü yapan kadınlara ise çevrenin korunması ile ilgili destek veriyor. Gün yapan ailelerin evine misafir olan Kartal Belediyesi personeli, geri dönüşüm kutusu, atık yağ ve pil kutusu ile fidan veriyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Kars, “Bugün Dünya Komşular Günü. Kartallı komşularımızdan biri olan Ayşe Güneş‘in evine davet edildik ve bugün çevre bilinçlendirme konusunda konuşma yaptık. Fidan dikmek bizim geleceğimizi kurtaracak bir davranış. Sera gazı emisyonunu düşüren bir etkinlik” dedi.
Ev sahibi Ayşe Güneş, “Komşularımızla her ay bir araya gelip gün yapıyoruz. Evdeki biriktirdiğimiz atık yağlar konusunda, piller konusunda da komşularımıza bilgi veriyoruz. Çocuklarımıza bu şekilde çevrenin ne kadar önemli olduğunu aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sevim Çotrlu ise, “Biz günümüzde bir araya gelerek altın getiriyorduk. Bugün bunu değiştirdik. Altın gününü fidana dönüştürdük gelecek nesillerimize güzel bir çevre bırakmak için. Ayrıca Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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