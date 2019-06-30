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Kadınlar bisiklet sürmeyi öğrenerek hayallerini gerçekleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) tarafından kadınlara yönelik bisiklet kursu veriliyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) tarafından kadınlara yönelik bisiklet kursu veriliyor. Kursa, çocukluk yıllarında bisiklet kullanmayı öğrenme imkanı olmayan, değişik yaş gruplarından kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Keşan SARDOS tarafından bisiklete olan ilginin artması ve daha fazla kadının bisiklete binmesi amacıyla hazırlanan 'Kadın bisiklete binerse dünya değişir' projesi hayata geçirildi. Bir alışveriş merkezinin trafiğe kapalı otoparkında dernek üyesi kadın bisikletçiler tarafından verilen kursta, sürüş eğitiminin yanı sıra trafik kuralları da anlatılıyor. Çocukluk yıllarında imkansızlıklar nedeniyle bisiklet kullanmayı öğrenme imkanı olmayan kadınlar, kurs sayesinde hayallerini gerçekleştirme imkanı buluyor. 'KADINLAR BİSİKLETE BİNERSE YOLLAR ÇİÇEK AÇAR' SARDOS Başkanı Faruk Eker, daha çok kadının bisiklete binmesi için bu projeyi geliştirdiklerini belirterek, "Aslında herkesin bisiklete binmesini istiyoruz. Ne kadar çok insan bisiklete binerse, o kadar toplumun gelişmişlik göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca kadınlar bisiklete biner, yola çıkarsa, yollar çiçek açar düşüncesindeyiz. Toplumda ve trafikte saygınlık daha da artar düşüncesindeyiz. Bu nedenle dernek olarak kadınlara bisiklet sürüş eğitimi verme kararı aldık. Her salı ve perşembe günü 19.00-20.00 saatleri arasında trafiğe kapalı otoparkta kadınlara bu eğitimi veriyoruz. İlk başta ciddi bir çekince vardı. Ama belli bir grup başladıktan sonra şimdi talepler daha fazla olmaya başladı. Yeni öğrenenler var. Yaş grubu olarak da 7'den 77'ye diyebiliriz. Hayatlarında hiç bisiklete binmemiş ve belli bir yaşa gelmiş olanların şu an o özlemlerini gideriyoruz. Bisiklet kültürünü ne kadar yaygınlaştırabilirsek, çevreye ve ekonomiye katkı sunacağımızı düşünüyoruz" dedi. 'BİZLERİ GÖRDÜKLERİNDE HEYECANLARI ARTTI" Dernek üyesi ve kurs eğitmeni Ayşe Çelik Eker de kadınların kursa ilgisinin artmaya başladığını ifade ederek, "Amacımız kadınlara bisiklet sürdürebilmek. Kadınlar, bisikletten biraz daha çekiniyor. 'Kadınlar bisiklete binemez' dedikleri için bir çekingenlik oluyor. Bizleri gördüklerinde biraz daha heyecanları arttı. İstekler çok fazlalaştı. Bu da bizi çok mutlu etti. Umarım gerisi gelecektir. İşinin olduğunu ve gelemeyeceğini söyleyen arkadaşları bile burada görmeye başladık" diye konuştu. Kursiyer Fatma Tekin, yaklaşık 6 yıldır bisiklete binmediğini ve kursa katılarak yeniden bisiklet sürmeye başladığını kaydederek, tüm kadınları kursa katılmaya davet etti. İLK KEZ BİSİKLETE BİNDİ Hayatında ilk kez bisiklet kullandığını belirten Sultan Göktaş (52), "Ben daha önce bisiklete hiç binmedim. Çocukken bisikletim yoktu. Daha sonrada hiç heves etmedim. Eşim bu derneğin içerisinde, onlar kullanıyordu. Tanıdıkça ben de onlara katılmak istedim. Bugün üçüncü sürüşüm, gayet güzel" dedi. 'BİSİKLET KULLANMAYA ÇOK ÖZENİYORDUM' Derneğin yürüyüş grubunda olduğunu ve bisikletlilere özendiği için kursa katıldığını ifade eden Rukiye Cinay (65), "Bisiklet kullanmaya çok özeniyordum. Kurs açılınca gelmek istedim. Çok mutluyum, severek ve isteyerek geliyorum. Bisiklet turunda 85 yaşında bisiklet süren bir kadını gördüm ve geç kalmadığımı hissettim. 85 yaşındaki kadın kullanabiliyorsa eğer bu işi ben de yapabilirim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Kursun, yaz sezonu boyunca devam edeceği ve talep olması durumunda İlerleyen zamanlarda yeniden açılacağı bildirildi.

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Kadınlar bisiklet sürmeyi öğrenerek hayallerini gerçekleştiriyorKadınlar bisiklet sürmeyi öğrenerek hayallerini gerçekleştiriyor
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