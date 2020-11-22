Kadınlar cinayetleri durdurmak için sokağa çıktı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Samsun ve Rize başta gelmek üzere bazı kentlerde düzenlediği eylemlerle kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. Eylemlere katılan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. En büyüğü İstanbul Kadıköy'de yapılan gösteriye, öldürülen kadınların aileleri ve şiddet gören kadınlar da katıldı. Sık sık "Şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız" sloganı atan eylemciler "Meydanlarda, okullarda adliyelerde... Asla yalnız yürümeyeceksin" diyerek kadınlar arası dayanışmaya da vurgu yaptılar. Gösteride maske ve mesafe kurallarına uyulduğu dikkat çekti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri’nden yapılan basın açıklamasında, "Her gün kadınlar kendi hayatlarına dair karar aldıkları için öldürülüyor. Eşit yaşamak için, boşanmak, ayrılmak için, okumak için, çalışmak için" sözleriyle kadınların temel haklarını kullanmak istedikleri için şiddet gördüklerine ve öldürüldüklerine dikkat çekildi.

Öldürülen kadınların yakınları da katıldı Kadıköy'deki gösteride öldürülen bazı kadınların isimleri de sıralanarak, "Melek, Emine, Fatma, Özlem, Esma... isimlerini sayamadığımız nicesi pandemi ya da depremde değil, erkek şiddeti ile öldürüldü. Sadece 1 günde 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı her biri hayatta olacaktı" denerek kısa süre öncesine kadar çıkılması tartışmaları yapılan, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu sözleşmenin önemine vurgu yapıldı. Gösteriye, öldürülen kadınlardan Helin Palandöken, Aysun Yıldırım, Feride Genç, Ayten Adıgüzel, Yiğitcan Türkoğlu, Deniz Aktaş, Fatma Şengül, Selda Karacelik, Kadriye Ecim, Ceyda Yüksel, Miray Yılmaz’ın yakınları ile şiddet gören Münevver Kızıl'ın da katıldığı bildiriliyor. 28 Şubat 2018'de kızı öldürülen Asuman Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım, "Kızım katledildi. Önce intihar dendi. Sonra mahkemede yapılan keşifle bunun cinayet olduğu kanıtlandı. Bugün buraya başka Aysunlar katledilmesin, İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye geldim. Biz adalet istiyoruz" diye konuştu.