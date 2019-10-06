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Kadınlar, cinayetlerin önlenmesi için oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerinin önlenmesi için basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerinin önlenmesi için basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.

Karşıyaka İZBAN İstasyonu önünde bir araya gelen kadınlar, 'Kadın cinayetlerini acil önle' sloganıyla ve dövizlerle eylem yaptı. Grup, ıslık ve zılgıtlar eşliğinde kadın cinayetlerine karşı ses çıkardı. Geçen hafta İzmir'de mahkemede kendisinden boşanmak isteyen kadının kocasının tahliye edilmesine ve hakimin "Kocan seni öldürmek istediyse bıçak neden derine girmedi?" sorusuna isyan ettiklerini söyleyen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve daha çok kadın sığınma evlerinin açılmasını istedi.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Kadın cinayetleri nasıl bugün başlamadıysa, kadınların şiddete isyanı da yeni değil. Kadınların öldürülmeden önce sesini duymak, cinayete varmadan erkek şiddetine engel olmak mümkün. Yeter ki buna dair bir toplumsal ve siyasi irade, buna yönelik politikalar olsun. Yerel ve merkezi politikaları belirleyenlere ve uygulayanlara, emniyet müdürlüklerine, savcılara, hakimlere, görevi korumak olan polislere, kadınları şiddet dolu evliliklere geri gönderen ailelere, bunu duyan akrabalara, sokaktan geçenlere, yani herkese sesleniyoruz, kadın cinayetlerini acil önle" denildi.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan kadınlar, olaysız şekilde dağıldı.

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