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  4. Kadınlar çocuklar üşümesin diye imece yaptı

Kadınlar çocuklar üşümesin diye imece yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki usta öğretici ve kursiyerlerin başlattığı "Çocuklar üşümesin" adlı proje büyük ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki usta öğretici ve kursiyerlerin başlattığı "Çocuklar üşümesin" adlı proje büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Çorum Mecitözü Hisar Kavak İlkokuluna 120 parça atkı ve bere gönderen kadınlar, bu defa da imeceyle ördükleri bin adet bere atkı ve çorabı Zonguldak Çayçuma Dereköseler İlkokulu, Ağrı Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burhaniye Bahadınlı İlkokulu’na gönderdi.
Burhaniye’de kadın usta öğreticiler ile kadın kursiyerlerin başlattıkları “Çocuklar üşümesin” adlı yardım projesi yoğun ilgi gördü. Kadınlar, geçtiğimiz yıl, imece ile hazırladıkları bere ve atkıları Çorum Mecitözü’ne gönderirken, konu ile ilgili haberin basında yer alması üzerine çok sayıda talep geldi. Bu defa gene bir araya gelen Burhaniyeli kadınlar, bin adet atkı, bere ve çorap örerek bunları Zonguldak Çaycuma, Ağrı Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçenin kırsal Bahadınlı İlkokuluna gönderdi. Kadınlar, projede görev almaktan mutlu olduklarını anlatırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, emeği geçen usta öğretici ve kursiyerleri kutladı. Projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Usta Öğretici Adeviye Karaimam, “Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak geçtiğimiz yıl Çorum Mecitözü’ne bere ve atkılar gönderdik. Bunun basında yer alması üzerine talepler geldi. Bu defa gene bir araya gelerek bin adet atkı, bere ve çorap hazırladık. Bunları da Zonguldak Çaycuma, Ağrı Patnos ve Bahadınlı mahallesindeki okullarımıza gönderiyoruz. Çocuklar üşümesin istiyoruz. Bunun için hep birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanı Meral Özgür de, “Hep birlikte atkı, bere ve çoraplar hazırladık. Bunları ihtiyaç sahibi çocuklarımıza gönderiyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ise, “Halk Eğitim Merkezimizde geçen yıl başlatılan ’Çocuklar üşümesin’ kampanyası kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Çorum Mecitözü’ne bere ve atkı gönderilmişti. Bu yıl da Zonguldak Çaycuma, Ağrı Patnos ve Bahadınlı mahallemizdeki öğrencilere bin parça atkı, bere ve çorap gönderiyoruz. Bu kapsamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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