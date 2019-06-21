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Kadınlar çocuklarıyla "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bitlis'te kadınlar "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı - Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı: - "Üyelerimizle kadın, erkek ve çocuk demeden çöp topladık. Bazı annelerimiz çocuklarıyla kampanyaya katıldı, bazı annelerimiz de işten çıkıp geldi"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA) hayata geçirilen proje kapsamında, Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Tatvan Belediyesi iş birliğinde, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilinde 50 kişilik grup temizlik çalışması yürüttü.

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir yaşındaki bebeğiyle sahile gelen Nurcan Barın da burada çöp toplayarak Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verdi.

Dernek Başkanı Şazime Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ile ortak çalışma sonucu özellikle sahil şeridi, yürüyüş yolları ve oturma alanlarının temizliği konusuna değinmek istediklerini söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan projede yer almak istediklerini ifade eden Hancı, şöyle konuştu:

"Üyelerimizle kadın, erkek ve çocuk demeden burada çöp topladık. Faaliyet sonucunda bireylerimizin daha bilinçli olmalarını, bilinçli hareket etmelerini, çevremizin her alanının bize ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bazı annelerimiz çocuklarıyla kampanyaya katıldı, bazı annelerimiz de işten çıkıp geldi. Bunlar fedakar, vatanını, memleketini ve milletini seven insanlardır. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Her birey kendi sorumluluğunu bilmeli."

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise temizlik kampanyasına destek veren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.

Korkmaz, "Tatvan halkından ricamız, bu sadece belediyemizin yapacağı bir şey değildir. Bütün halkımızın ve bireylerimizin temizlik kampanyalarına katılmalarını istiyoruz. Duyarlı vatandaşlar olarak hepimiz bu görevi yerine getirmeliyiz. Tatvan'ımızı güzelleştirelim, temiz tutalım." diye konuştu.

Bir yaşındaki çocuğuyla temizlik çalışmasına katılan Nurcan Barın da çevre konusuna dikkat çekmek amacıyla kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Çevremizi temiz tutmak için bir yaşındaki bebeğimle geldim. Evimiz gibi çevremizi de temiz tutalım." dedi.

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