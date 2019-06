BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA) hayata geçirilen proje kapsamında, Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Tatvan Belediyesi iş birliğinde, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilinde 50 kişilik grup temizlik çalışması yürüttü.

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir yaşındaki bebeğiyle sahile gelen Nurcan Barın da burada çöp toplayarak Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verdi.

Dernek Başkanı Şazime Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ile ortak çalışma sonucu özellikle sahil şeridi, yürüyüş yolları ve oturma alanlarının temizliği konusuna değinmek istediklerini söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan projede yer almak istediklerini ifade eden Hancı, şöyle konuştu:

"Üyelerimizle kadın, erkek ve çocuk demeden burada çöp topladık. Faaliyet sonucunda bireylerimizin daha bilinçli olmalarını, bilinçli hareket etmelerini, çevremizin her alanının bize ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bazı annelerimiz çocuklarıyla kampanyaya katıldı, bazı annelerimiz de işten çıkıp geldi. Bunlar fedakar, vatanını, memleketini ve milletini seven insanlardır. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Her birey kendi sorumluluğunu bilmeli."