'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori özür diledi

"Kadınlar çok konuşuyor" diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, istifa çağrıları sonrası özür açıklaması yaptı. Sözlerini geri aldığını söyleyen Mori, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

Mori büyük tepkiye neden olan sözlerini Çarşamba günü yapılan Japonya Olimpiyat Komitesi toplantısında sarf etti.

Yoşiro Mori, yönetim kurulundaki kadın üyelerin sayısının yüzde 20'den 40'a çıkarılması önerisiyle ilgili olarak "Kadınlar çok rekabetçi. Bir üye konuşmak için el kaldırınca diğerleri de konuşması gerektiğini düşünebilir. Kadın üye sayısını artırdığınızda, süre sınırlaması koymazsanız başınıza iş alırsınız. Laflarını bitirme konusunda sorunlar var. Komitede yaklaşık yedi kadın üyemiz var hepsi yerini biliyor" dedi.

Mori yedi üye olduğunu söylese de Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuları seçen 24 üyeli komitede beş kadın üye bulunuyor.

'Karım, kızım ve torunum da bana kızdı'

Mori'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Twitter'da #Morisistifaet etiketiyle yapılan yorumlarda birçok kişi Mori'yi cinsiyetçilikle suçlarken bazı kişiler de atletleri Olimpiyat Oyunları'nı boykot etmeye çağırdı.