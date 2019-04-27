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Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasında kıyasıya yarıştı. Çocuklar arası domates bulma yarışması da renkli görüntüler oluşturdu.
Kumluca'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasının düzenlendiği yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde mücadele etti. Kadınların çabaları izleyiciden de büyük alkış aldı.
Domates kasası taşıma yarışmasında kadınlar 01.30 dakikada 50 metre mesafeye en fazla domatesi taşımak için mücadele etti. Ortalama ağırlığı 12 kilogram olan kasaları taşımaya çalışan kadınlardan bazıları düşerek yarışmayı tamamlayamadı. Yarışma sonunda toplam ağırlığı yaklaşık 180 kilogram olan 15 kasa domatesi taşımayı başaran Emine Yılmaz birinci, 14 kasa taşıyan Ayşe Akman ikinci, 12 kasa taşıyan Güldeniz Eryılmaz üçüncü oldu.
Halat çekme yarışmasında ise 8'er yarışmacıdan oluşan 8 takım mücadele etti. Yarışmanın finalinde Köyre Tahini takımıyla Kaşlılar takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyi kazanan taraf Kaşlılar takımı oldu.
14 yarışmacının katıldığı domates yeme yarışmasında ise kadınlar 3 dakikada en fazla domatesi yemek için kıyasıya yarıştı. 1 kilo 409 gram domates yiyen Mefaret Önal birinciliği elde ederken, Emine Demiren 1 kilo 351 gram domates yiyerek ikinci, Emine Uysal da 1 kilo 206 gram domates yiyerek üçüncü oldu.
Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu ve Meclis Üyesi Rabia Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Bu yıl ilk kez çocuklar arası domates bulma yarışması da düzenlendi. Yoğurt tepsisinin içerisine yerleştirilen domatesi bulmaya çalışan çocukların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Domatesi bulunlar sevinirken, bulamayan bazıları ise üzüldü. Yarışmaya katılan çocuklara madalya ve annelerine hediye verildi.
Yarışmaların ardından sahneye çıkan Ümmü Erbil seslendirdiği parçalarla etkinliğe katılan kadınları coşturdu. Konserde şarkıcıya Başkan Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu tarafından çiçek ve kahve fincan takımı hediye edildi.
Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Her zaman kadınlarımıza sahip çıkarak Kumluca'nın baş tacı yapmaktan bahsediyorduk. 5 yıllık belediye başkanlığı sürecimizde yarıdan fazla projeye kadınlarımız ve çocuklarımızla ilgili projelere ayırdık. 2020 yılından sonraki dönem kadınlarımız ve çocuklarımızın dönemi olacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştıKadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştıKadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştıKadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı

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