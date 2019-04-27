Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasında kıyasıya yarıştı. Çocuklar arası domates bulma yarışması da renkli görüntüler oluşturdu.

Kumluca'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasının düzenlendiği yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde mücadele etti. Kadınların çabaları izleyiciden de büyük alkış aldı.

Domates kasası taşıma yarışmasında kadınlar 01.30 dakikada 50 metre mesafeye en fazla domatesi taşımak için mücadele etti. Ortalama ağırlığı 12 kilogram olan kasaları taşımaya çalışan kadınlardan bazıları düşerek yarışmayı tamamlayamadı. Yarışma sonunda toplam ağırlığı yaklaşık 180 kilogram olan 15 kasa domatesi taşımayı başaran Emine Yılmaz birinci, 14 kasa taşıyan Ayşe Akman ikinci, 12 kasa taşıyan Güldeniz Eryılmaz üçüncü oldu.