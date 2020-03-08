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Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı. Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan kadınlar, şarkılar söyleyip halay çekti.

Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy'de toplandı

8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önünde saat 14.00'te toplandı.

Kortejler halinde iskeleye gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

"MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, “Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadıköy

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