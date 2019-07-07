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Kadınlar Dünya Kupası’nda Amerika Şampiyon

07.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

Fransa’da düzenlenen Kadınlar Futbolu Dünya Kupası’nda şampiyon Amerika oldu

Kadınlar Dünya Kupası’nda Amerika Şampiyon

Fransa’da düzenlenen Kadınlar Futbolu Dünya Kupası’nda şampiyon Amerika oldu.

Amerika, Kadınlar Dünya Futbol Kupası’nda final maçında Hollanda’yı 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti.

İkinci yarıda gelen golleri Megan Rapinoe ve Rose Lavelle kaydetti. Bu Amerikan takımının 4. şampiyonluğu.

Avrupa şampiyonu olan Hollanda takımı kalesinde gördüğü ilk golün ardından baskılı bir oyun ortaya koydu ancak rakip filelerle topu buluşturamadı.

Amerika güçlü kadrosuyla da turnuvanın favorisi olarak gösteriliyordu.

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