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Kadınlar Emine Bulut için oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

İZMİT’te Kocaeli Kadın Meclisi adı altında toplanan yaklaşık 100 kadın, oturma eylemi yaparak Emine Bulut cinayetini protesto etti.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te Kocaeli Kadın Meclisi adı altında toplanan yaklaşık 100 kadın, oturma eylemi yaparak Emine Bulut cinayetini protesto etti.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine karşı protestoda bulunmak isteyen yaklaşık 100 kadın, Kocaeli Kadın Meclisi adı altında toplanarak oturma eylemi yaptı. İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki eylemde kadınlar ellerinde pankartlar taşırken, sloganlar attı.

Kocaeli Kadın Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Neslihan Algan, "Bugün burada son sözleri ‘Ölmek istemiyorum’ olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Bu ülkede, bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun ‘Anne lütfen ölme’ feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Bunları kadınlara reva görenler utansın. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o önemsediklerini söyledikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün. Yetkisi olup, kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara, Emine’nin ‘Ölmek istemiyorum’ sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut’un öldürülmesi, ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapan kadınlar, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

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